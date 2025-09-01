Жительница Северодвинска сделала жизнь нелюбимого сына невыносимой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно судимой за преступления против собственности 34-летней жительницы города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что с ноября 2024 года по март 2025 года по месту жительства городе Северодвинске обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни, используя малозначительные поводы, оскорбляла, систематически наносила побои и совершала иные насильственные действия в отношении 13-летнего сына.

О произошедшем стало известно после того, как бабушка пострадавшего после очередного применения физической силы к внуку обратилась в правоохранительные органы. Информация о насилии в семье подтвердилась. В настоящее время ребенок проживает с родственником, ставшим его опекуном. Подследственная лишена родительских прав.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с shkolaokunevskaya-r45)