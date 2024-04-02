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Пьющая мать из Пинежского округа избивала дочь за пустяки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 46-летней жительницы Пинежского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, с августа по декабрь 2023 года по месту жительства в Пинежском районе обвиняемая, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои 15-летней дочери, а также, находясь в состоянии алкогольного опьянения,  оскорбляла потерпевшую.

О происходящем в семье стало известно после того, как соседи рассказали участковому уполномоченному полиции о методах воспитания в семье. В настоящее время потерпевшая проживает в социально-реабилитационном центре. 

В ходе допроса обвиняемая признала свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://polymerh.ru) 

22 апрель 08:58 | : Происшествия

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