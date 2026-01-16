Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Колесо, молот, травма. Онежские будни

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту получения травм руки 41-летним водителем коммерческой организации.

 По версии следствия, 5 апреля 2026 года днем на производственном участке  коммерческой организации в поселке Нименьга Онежского района при монтаже колеса грузового автомобиля водитель ударил кувалдой по стопорному кольцу обода. В результате удара стопорное кольцо отлетело и травмировало руку работника. 

 Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия. В ходе проверки  будет дана оценка соблюдению правил  безопасности и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. По результатам проверки  будет принято процессуальное решение.

07 апрель 14:15 | : Происшествия

Архивы

Апрель 2026 (90)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20