Колесо, молот, травма. Онежские будни

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка по факту получения травм руки 41-летним водителем коммерческой организации.

По версии следствия, 5 апреля 2026 года днем на производственном участке коммерческой организации в поселке Нименьга Онежского района при монтаже колеса грузового автомобиля водитель ударил кувалдой по стопорному кольцу обода. В результате удара стопорное кольцо отлетело и травмировало руку работника.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил безопасности и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.