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В Архангельске водителю оторвало ногу при заправке грузового автомобиля

10 ноября 2023 года днем на территории базы коммерческой организации на Кузнечихинском промузле в городе Архангельске во время заправки топливом погрузчика грузового автомобиля 45-летнему водителю зажало ногу между автомобилем и погрузчиком. С травматической ампутацией голени пострадавший госпитализирован в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

 Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдению правил безопасности и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

13 ноябрь 10:57 | : Происшествия

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