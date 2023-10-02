В Архангельске водителю оторвало ногу при заправке грузового автомобиля

10 ноября 2023 года днем на территории базы коммерческой организации на Кузнечихинском промузле в городе Архангельске во время заправки топливом погрузчика грузового автомобиля 45-летнему водителю зажало ногу между автомобилем и погрузчиком. С травматической ампутацией голени пострадавший госпитализирован в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдению правил безопасности и по результатам проверки принять процессуальное решение.