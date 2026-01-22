Вверх
Леди-начальник из Холмогор признана виновной в смерти сантехника

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора заместителю генерального директора коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч .2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что на территории предприятия в Холмогорском районе осужденная без инструктажа и стажировки поручила слесарю-сантехнику выполнение работ, связанных с эксплуатацией промышленного транспорта. 29 мая 2025 года вечером при монтаже колеса тракторного прицепа 51-летний слесарь-сантехник ударил кувалдой по стопорному кольцу обода установленного колеса. В результате удара стопорное кольцо отлетело в голову работнику. От полученной тяжелой черепно-мозговой травмой пострадавший скончался в медицинском учреждении областного центра. 

Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением техники безопасности и охраны труда, на срок два года.

Кроме того, в пользу родственников потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере трех млн рублей.

