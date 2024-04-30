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Водитель большегруза из Котласа травмирован перевозимым грузом

19 мая 2024 года утром на территории транспортной компании в городе Котласе сочетанную травму получил 51-летний местный житель, оказывавший услуги водителя большегруза. 

По предварительным данным, во время транспортировки в кузове грузового автомобиля съехал паллет с коробками весом около 200 кг. Во время открытия дверей кузова вышеуказанный груз упал на водителя транспортного средства. Пострадавший с серьезными травмами госпитализирован в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдению правил  безопасности и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

21 май 13:06 | : Происшествия

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