В Архангельске на теплоузле рабочий обварился кипятком

20 марта 2025 года днем при проведении работ в тепловой камере, расположенной у дома по улице Советская в городе Архангельске, работник коммерческой организации получил термические ожоги тела. Есть основания полагать, что мужчина упал в горячую воду. Пострадавшему оказана медицинская помощь. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, дать оценку соблюдению правил безопасности и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, и по результатам проверки принять процессуальное решение.