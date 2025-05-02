Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Холмогорском округе стопорное кольцо разбило рабочему голову

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно установлено, что 29 мая 2025 года вечером на территории предприятия Холмогорском районе при монтаже колеса тракторного прицепа 51-летний рабочий ударил кувалдой по стопорному кольцу обода установленного колеса. В результате удара стопорное кольцо отлетело в голову работнику. С тяжелой черепно-мозговой травмой пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение областного центра.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 


30 май 12:00 | : Скандалы

Главные новости


«Спектакль» на набережной, или О том, как переусердствовали пиарщики губернатора
Усатый на стене

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (390)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20