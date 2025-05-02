В Холмогорском округе стопорное кольцо разбило рабочему голову

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Предварительно установлено, что 29 мая 2025 года вечером на территории предприятия Холмогорском районе при монтаже колеса тракторного прицепа 51-летний рабочий ударил кувалдой по стопорному кольцу обода установленного колеса. В результате удара стопорное кольцо отлетело в голову работнику. С тяжелой черепно-мозговой травмой пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение областного центра.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены экспертизы, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Холмогорским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.



