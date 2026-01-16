В Архангельской области расследуется ДТП со школьным аввтобусом

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы г. Северодвинска, обвиняемой по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемая в дневное время 15.01.2026, двигаясь на автомобиле «Порш Кайен» в районе 8 километра трассы подъезд к г. Северодвинску от федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», утратила контроль над управлением транспортного средства и допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом, перевозившим детей, и следовавшим за ним автомобилем «Сузуки Витара».

В результате ДТП все транспортные средства оказались в кювете, а находящийся в автомобиле обвиняемой пассажир получил телесные повреждения, расцениваемые как тяжкий вред здоровью.

Несовершеннолетние серьезных повреждений в ДТП не получили, им на месте происшествия оказана необходимая помощь.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.