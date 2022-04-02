Дело о котласском ДТП со скрывшимся виновником дошло до суда

Заместителем Котласского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя дер. Ишутино Великоустюгского района Вологодской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).
Следствием установлено, что 12 марта 2022 г. обвиняемый, двигаясь на автомобиле «Тойота Камри» в состоянии алкогольного опьянения по автомобильной дороге из г. Красавино Великоустюгского района в сторону п.Приводино Котласского района, неправильно выбрал скорость движения и, не справившись с управлением, допустил выезд своего автомобиля на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-21102», водителю которого, а также пассажиру автомобиля «Тойота Камри» причинены травмы, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью.
Непосредственно после столкновения автомобилей виновник покинул место ДТП бросив свой автомобиль, однако при взаимодействии правоохранительных органов двух субъектов Российской Федерации оперативно был задержан сотрудниками полиции и доставлен на место происшествия.
Вину в совершении преступления обвиняемый признал.
Уголовное дело направлено в Котласский городской суд для рассмотрения по существу.