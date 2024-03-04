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Пожилой житель Поморья угробил в ДТП собственную супругу

Приморской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 75-летнего жителя Приморского района Архангельской области, обвиняемого по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как полагает следствие, обвиняемый 24.03.2024, управляя автомобилем «Рено Логан», в котором находилась его супруга, при движении по автомобильной дороге «Ижма-Лапоминка-Патракеевка» неверно выбрал скорость движения, допустил занос и выезд своего автомобиля на встречную полосу, где произошло столкновение с двигавшимся в сторону г. Архангельска автомобилем «УАЗ Патриот». 

В результате ДТП пассажиру автомобиля «УАЗ Патриот» причинен средней тяжести вред здоровью, а супруга обвиняемого погибла на месте.

Санкцией ч. 3 ст. 264 УК РФ предусмотрено наказание в виде                             лишения свободы на срок до 5 лет.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд                                         Архангельской области для рассмотрения по существу.

(фото с https://sneg.top) 

13 июнь 08:53 | : Происшествия

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