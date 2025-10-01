Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцу вынесли приговор как виновнику смертельного ДТП

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя г. Архангельска виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).

Суд установил, что 9 июня 2023 года осужденный, управляя автомобилем марки «Киа Соренто», на 1137 километре автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры», расположенном в Холмогорском районе, пренебрегая правилами дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 21102».

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир отечественного автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Водителю автомобиля марки «ВАЗ 21102» и пассажиру автомобиля марки «Киа Соренто» причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10 %, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок
 2 года 6 месяцев.  

Приговор в законную силу не вступил. 

 

31 октябрь 11:38 | : Происшествия

Главные новости


Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы
С новым Моревым, Архангельск!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (418)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20