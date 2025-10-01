Архангелогородцу вынесли приговор как виновнику смертельного ДТП

Холмогорский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал жителя г. Архангельска виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).

Суд установил, что 9 июня 2023 года осужденный, управляя автомобилем марки «Киа Соренто», на 1137 километре автомобильной дороги федерального значения М-8 «Холмогоры», расположенном в Холмогорском районе, пренебрегая правилами дорожного движения, допустил столкновение с автомобилем марки «ВАЗ 21102».

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир отечественного автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Водителю автомобиля марки «ВАЗ 21102» и пассажиру автомобиля марки «Киа Соренто» причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10 %, а также лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок

2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.