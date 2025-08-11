Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Женщина из Мирного идет под суд за сбитого ребенка

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы г. Мирного, обвиняемой по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемая 07.09.2024 в дневное время, управляя автомобилем «Renault Captur» на ул. Мира в г. Мирный в зоне действия дорожного знака, ограничивающего максимальную скорость движения 20 км/ч, допустила превышение скорости, не уступила дорогу переходящему по пешеходному переходу подростку и совершила наезд на него. 

В результате ДТП 9-летнему ребенку причинены тяжкие телесные повреждения.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая не признала.

Санкции ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу. 

Кроме того, прокуратурой в интересах несовершеннолетней заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда

11 август 08:54 | : Происшествия

Главные новости


Тепло и холод в архангельских домах. Как не платить за промерзшие квартиры
Последний архангельский вагон может исчезнуть

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (203)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20