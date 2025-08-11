Женщина из Мирного идет под суд за сбитого ребенка

Прокуратурой ЗАТО г. Мирный утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы г. Мирного, обвиняемой по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемая 07.09.2024 в дневное время, управляя автомобилем «Renault Captur» на ул. Мира в г. Мирный в зоне действия дорожного знака, ограничивающего максимальную скорость движения 20 км/ч, допустила превышение скорости, не уступила дорогу переходящему по пешеходному переходу подростку и совершила наезд на него.

В результате ДТП 9-летнему ребенку причинены тяжкие телесные повреждения.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемая не признала.

Санкции ч. 1 ст. 264 УК РФ предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Мирнинский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

Кроме того, прокуратурой в интересах несовершеннолетней заявлен гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда