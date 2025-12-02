В Онеге борщевик подставил местные власти на сто тысяч

Проверкой, проведенной онежской межрайонной прокуратурой установлено, что в прибрежной зоне г. Онега произрастает борщевик, который относится к категории инвазивных (чужеродных) растений и подлежит уничтожению.

Муниципалитетом в нарушение требований действующего законодательства мероприятия по борьбе с растением должным образом не проводятся.

Указанное бездействие привело к тому, что несовершеннолетний во время прогулки упал в заросли борщевика, получив ожоги, расценивающиеся как легкий вред здоровью. 

В этой связи прокурор в целях защиты прав и законных интересов пострадавшего обратился с исковым заявлением в суд о компенсации морального вреда.

Решением Онежского городского суда требования удовлетворены, в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей. 

 

 

03 апрель 14:06 | : Происшествия

