Родители покусанного собакой малыша из Архангельска получат компенсацию

Прокуратурой г. Архангельска в ходе проверки установлено, что в июне 2023 года на лестничной площадке одного из многоквартирных домов территориального округа Варавино-Фактория на 3-летнего ребенка напала собака, принадлежавшая соседу.  В результате происшествия ребенок получил укушенные раны спины.

В целях защиты прав ребенка прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с хозяина собаки морального вреда, причиненного малолетнему.

Решением Ломоносовского суда г. Архангельска исковые требования удовлетворены, в пользу ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тыс. рублей. Решение суда исполнено в принудительном порядке, денежные средства взысканы с ответчика в полном объеме.

19 декабрь 09:17 | : Происшествия

