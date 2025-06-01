Школу в Архангельской области "опустили" на деньги за побитого ученика

Суд поддержал исковые требования Приморского межрайонного прокурора в защиту прав несовершеннолетнего учащегося образовательного учреждения о взыскании компенсации морального вреда в связи с причинением ему телесных повреждений во время образовательного процесса.

Основанием для обращения в суд послужили материалы проверки, проведенной по заявлению матери ребенка, в ходе которой установлено, что в декабре 2024 г. во время перемены в коридоре между 12 - летним сыном заявительницы и другим учащимся 6 класса произошел конфликт, в результате которого малолетнему ребенку причинен вред здоровью.

Работники школы в нарушение требований закона не обеспечили и не предотвратили противоправное поведение виновного подростка в помещении образовательного учреждения.

По решению суда с образовательной организации, а также законного представителя несовершеннолетнего правонарушителя в пользу пострадавшего ребенка взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле в межрайонной прокуратуре.