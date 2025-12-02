Пенсионер из Мирного провалился в полынью и закончил жизненный путь

2 апреля 2026 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что не вернулся после поездки в лесную избу у озера Болотное 72-летний житель города Мирного. В ходе поисковых мероприятий, проведенных вместе с сотрудниками службы спасения, в полынье на озере обнаружено тело разыскиваемого. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшего. По предварительной информации, мужчина провалился в полынью и не смог самостоятельно выбраться из воды.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.

В настоящее время ледяная поверхность многих водоемов может не выдержать вес человека и транспортного средства, при этом холодная вода и быстрое течение станут препятствием к спасению провалившегося под лед.

Уважаемые жители региона, будьте внимательны и осторожны!

Помните, что весенний лёд крайне опасен, и лучше избегать выхода на него. Необходимо следить за детьми и не допускать весной их игр на льду!