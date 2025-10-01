Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Проводится проверка гибели на воде жителя Приморского округа

26 октября 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что во время рыбалки на озере Мельничное в Холмогорском районе при очевидных обстоятельствах выпал из лодки и утонул 54-летний житель Приморского округа.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

На место происшествия организован выезд следственно-оперативной группы. Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

(фото с https://all-rf.com

27 октябрь 11:19 | : Происшествия

Главные новости


Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю
До рези в глазах

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (350)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20