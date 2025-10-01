Проводится проверка гибели на воде жителя Приморского округа

26 октября 2025 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что во время рыбалки на озере Мельничное в Холмогорском районе при очевидных обстоятельствах выпал из лодки и утонул 54-летний житель Приморского округа. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

На место происшествия организован выезд следственно-оперативной группы. Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

(фото с https://all-rf.com)