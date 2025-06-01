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Северодвинец утонул в озере "при очевидных обстоятельствах". Тело не найдено

19 июля 2025 года вечером 20-летний житель города Северодвинска утонул при очевидных обстоятельствах во время купания в озере Новое в городе Северодвинске. До настоящего времени его местонахождение не установлено, проводятся водолазные работы.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. 

21 июль 09:22 | : Происшествия

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