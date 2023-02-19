В Коряжме мужчина трагически открыл купальный сезон

30 апреля 2023 года утром при очевидных обстоятельствах во время купания в реке Большая Коряжемка утонул 43-летний житель города Коряжма. Предварительная причина его смерти- утопление в воде. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.