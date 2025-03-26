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На берегу озера Белое найдено тело беспечного рыбака

Во время рыбалки на озере Белое в Плесецком районе выпал из лодки и утонул 66-летний житель поселка Пукса Плесецкого района, который 22 июня 2025 года уехал на рыбалку. Его тело без спасательного жилета 25 июня обнаружено местными жителями. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить причину смерти погибшего, обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. 

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах. Избежать происшествий можно, если соблюдать правила безопасности.

 

30 июнь 14:02 | : Происшествия

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