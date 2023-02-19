В селе Карпогоры на реке погиб пожилой мужчина

3 мая 2023 года поступило сообщение от пенсионерки из села Карпогоры о том, что накануне утром ее 66-летний супруг, у которого были проблемы с сердцем, уехал в лесную избу, на связь не выходит, домой не вернулся. Вчера на реке Нельнюга обнаружены перевернутая алюминиевая лодка разыскиваемого и недалеко от берега его тело без спасательного жилета и внешних признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.