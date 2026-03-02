Жителя Архангельской области приговорили за госизмену в пользу Украины

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным ранее судимого жителя пос. Коноша по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Установлено, что осужденный осенью 2023 года в пос. Коноша, действуя по поручению своего родного брата, перешедшего на сторону вооруженных сил Украины и выполняющего задачи управления разведки этого государства, передал родственнику посредством интернет-мессенджера сведения о дислокации ОМВД России по Коношскому району, местонахождении автостоянки этого отдела полиции и находящемся на ней служебном автотранспорте, а также об адресе дислокации войсковой части на территории поселка.

Переданные подсудимым сведения могли быть использованы для незаконных действий в отношении вооружения, военной и специальной техники, нанести ущерб безопасности Российской Федерации.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Уголовное дело расследовано РУФСБ России по Архангельской области.

Приговор в законную силу не вступил.