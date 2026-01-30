Украинский шпион осужден в Архангельской области на 12 лет

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинения   и признал 37-летнего жителя областного центра виновным по ст.275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенный гражданином Российской Федерации шпионаж - собирание в целях передачи и передача противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации, совершенные в условиях иных действий с применением вооружения и военной техники с участием Российской Федерации).

Установлено, что в мае и июле 2024 года посредством переписки в интернет-мессенджере он передал представителям Главного управления разведки Министерства обороны Украины сведения о местах дислокации и передислокации зенитных ракетных дивизионов, расположенных на территории Архангельской области, с указанием их географических координат, которые собрал в сети «Интернет» с помощью общедоступных картографических сервисов.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год. 

Мобильный телефон, использованный для выхода в сеть Интернет, конфискован в собственность государства.

Приговор в законную силу не вступил.

24 март 14:41 | : Происшествия

