Утренняя попойка в поселке Коноша закончилась убийством

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 54-летнего жителя пос. Коноша виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что осужденный в утреннее время 19 июня 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в частном доме в пос. Коноша, в ходе словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений, используя незначительный повод, с силой нанес потерпевшему, лежащему на полу и не оказывающему сопротивления, не менее 40 ударов руками и ногами по телу, в том числе в область жизненно важных органов, от которых последний через трое суток скончался в своей квартире.

Вину в совершении преступления осужденный признал.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.