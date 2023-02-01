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Житель Коноши убил знакомого за сущую ерунду

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 46-летнего жителя пос. Коноша виновным в убийстве 39-летнего знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в вечернее время 14 июля 2022 года, обвиняемый находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из частных домов в пос. Коноша, в ходе словесного конфликта, используя незначительный повод, нанес удар ножом в живот потерпевшему, который от полученной травмы скончался спустя сутки в медицинском учреждении. 

Вину в совершении преступления осужденный признал частично, заявив, что не хотел убивать потерпевшего, однако органами следствия собрана достаточная доказательственная база его виновности.

Приговором суда виновному назначено наказание  в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.  

Приговор суда не вступил в законную силу.

(https://big-rostov.ru/) 

 

27 февраль 11:07 | : Происшествия

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