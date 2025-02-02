Ревнивец из Коноши получил 8 лет за убийство соперника в любви

Коношский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 41-летнего жителя пос. Коноша виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Установлено, что в ночное время 16 ноября 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир по ул. Речной в пос. Коноша, в ходе словесного конфликта, на почве ревности нанес несколько ударов ножом потерпевшему в область головы, шеи, груди и плеча, от которых он скончался.

Вину в совершении преступления осужденный признал полностью, в содеянном раскаялся.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшей в размере 1 миллион рублей.