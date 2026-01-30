В Архангельской области осудили диверсанта

Архангельский областной суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 21-летнего жителя Устьянского района виновным по ст.275 УК РФ (государственная измена), п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная организованной группой), ч. 1 ст. 30, п. «а» и «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (приготовление к совершению диверсии, организованной группой, повлекшей причинение значительного ущерба).

Как установлено в ходе судебного заседания молодой человек,  начиная с мая 2023 г. из личных побуждений, основанных на неприязненном отношении к государственной власти, общественно-политическому и конституционному строю Российской Федерации, с использованием сети «Интернет» установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями террористических организаций, действующих при координации спецслужб Украины, в целях оказания содействия представителям иностранного государства в деятельности, направленной против экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации.

В ночь на 20.02.2024 осужденный поджог релейный и батарейный шкафы на железнодорожном перегоне у ст. Костылево Северной железной дороги на территории Устьянского района Архангельской области.

После этого, виновный продолжил свою преступную деятельность, связанную с подготовкой нового преступления и по указанию представителя спецслужб Украины начал приискание средств для поджога релейного и батарейного шкафов Северной железной дороги.

Его преступная деятельность пресечена сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области, в следственном подразделении которого расследовано уголовное дело об указанных преступлениях.

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, с отбыванием первых 3 лет 6 мес. в тюрьме, а оставшейся части срока лишения свободы – в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

