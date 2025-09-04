Суд Татарстана снова сделал пинежского пенсионера миллионером

Прокуратурой Пинежского района в рамках осуществления надзора за ходом расследования уголовного дела по факту совершения мошеннических действий в отношении пенсионера установлены основания для обращения в суд для защиты прав потерпевшего.

Выявлено, что неизвестное лицо в ходе общения с пенсионером убедило его под предлогом вложения денежных средств в выгодные инвестиции перевести денежные средства со своего счета на общую сумму 1,6 млн рублей.

По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Личность владельца банковского счета, на который потерпевший перевел свои денежные средства, установлена. Им оказался житель г. Зеленодольска.

В целях защиты имущественных прав потерпевшего прокуратура района направила в суд иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения.

Решением Зеленодольского городского суда Республики Татарстан требования прокуратуры удовлетворены. В пользу пенсионера взыскано 1,6 млн рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.