Студент обобрал пожилую архангелогородку

Следственным отделением межмуниципального отдела МВД России «Красноборский» окончено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой).

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 16 декабря 2025 года на стационарный телефон 76-летней архангелогородки позвонила женщина. Назвавшись племянницей, она плачущим голосом сказала, что стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал человек. Затем трубку телефона взял мужчина. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что для лечения пострадавшего необходимы денежные средства, передать которые можно с курьером. Взволнованная пенсионерка собрала хранившиеся дома 130 тысяч рублей, а также вещи для племянницы, упаковала все в коробку и отдала приехавшему к ней мужчине.

Спустя некоторое время пожилая женщина начала обзванивать родственников, чтобы узнать, как дела у племянницы. Услышав, что с ней все в порядке и никакого ДТП не было, пенсионерка поняла, что ее обманули.

В течение нескольких часов сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД совместно с коллегами из уголовного розыска установили таксиста, который забрал коробку у пожилой горожанки. Клиентом, которому он ее доставил, оказался 19-летний студент одного из образовательных учреждений столицы Поморья. Юноша был задержан в Архангельске и доставлен в отдел полиции. Похищенные денежные средства обнаружены, изъяты и возвращены пожилой женщине.

По материалам следствия, молодой человек нашел объявление о подработке курьером в сети Интернет. Заказы, связанные с перемещением денежных средств, и инструкции куратор присылал ему в мессенджере. Осознавая, что выполняя подобное задание, он может быть причастен к совершению преступления, молодой человек вступил в организованную группу, забрал в условленном месте денежные средства у незнакомого ему водителя и оставил их у себя в ожидании следующего заказа. Впоследствии, следуя полученным инструкциям, студент должен был перечислить всю сумму с помощью банкомата по указанным ему реквизитам, однако сделать это не успел, так как был задержан сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела окончено. Материалы направлены в суд.

Материалы в отношении других участников организованной группы выделены в отдельное производство. Работа по их установлению продолжается.

24 март 10:02 | : Происшествия

