Вельские полицейские скрутили курьера телефонных мошенников

В ОМВД России по Вельскому району с сообщением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась 89-летняя жительница одной из местных деревень.

По словам заявительницы, утром ей на стационарный телефон поступил звонок. Представившись медицинским работником, неизвестная женщина сообщила, что дочь пенсионерки сейчас находится в больнице. Затем в разговор вступил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он объяснил, что женщина стала виновницей аварии, в которой сильно пострадала девушка-водитель. Для ее лечения срочно необходима крупная сумма, передать которую нужно курьеру.

Поверив незнакомцам, пенсионерка собрала всю наличность, что была в доме – 130 тысяч рублей и передала их приехавшему к ней мужчине. Только после этого пожилая женщина решила позвонила дочери. Узнав, что с ней все в порядке, потерпевшая обратилась в полицию.

Спустя несколько часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 36-летний житель города Вологда.

По имеющимся данным, злоумышленник нашел объявление о работе в одном из анонимных мессенджеров. Там же ему объяснили «обязанности» и сообщили, что он должен отправиться в Вельск. Приехав из Вологды на автобусе, мужчина арендовал квартиру. Утром 9 января ему прислали адрес, откуда ему необходимо забрать денежные средства, и реквизиты, на которые их перечислить. За «работу» злоумышленник получил денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Часть денежных средств изъята и вскоре будет возвращена владелице.

(фото с https://rybnoe.ne