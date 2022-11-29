Архангельская бездельница подвязалась на пособничестве мошенникам

В полицию Архангельска обратилась пожилая жительница Соломбальского округа. Она сообщила, что стала жертвой мошенников. Прибывшим к ней сотрудникам следственно-оперативной группы пенсионерка рассказала, что ей на стационарный телефон поступил звонок. Неизвестный сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП, для лечения пострадавшего необходима крупная сумма денег. Не раздумывая, пожилая архангелогородка отдала приехавшей к ней незнакомой женщине всю наличность, что была в доме - 120 тысяч рублей.
Передав деньги, пенсионерка рассказала о несчастье пришедшей к ней в гости знакомой. Женщина сразу же поняла, что бабушку обманули, и помогла ей обратиться в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемая в совершении преступления была установлена и доставлена в отдел полиции. Ей оказалась нигде не работающая 36-летняя жительница Ломоносовского округа.
По имеющейся информации, объявление о быстром заработке злоумышленница нашла в сети Интернет. Похищенные у пожилой горожанки денежные средства она перевела на указанные ей телефонными аферистами счета. Полученное вознаграждение потратила на приобретение двух мобильных телефонов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.