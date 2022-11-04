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87-летняя архангелогородка не поддалась на "развод" мошенников

В конце декабря 2022 года в полицию города Архангельска обратилась 87-летняя местная жительница. Женщина рассказала стражам порядка, что ей на стационарный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины. Он сообщил, что внучка заявительницы пострадала в дорожно-транспортном происшествии и необходимы денежные средства для оплаты лечения. Собранные деньги нужно было передать курьеру, чтобы он отвез наличные в больницу. Затем трубку взяла плачущая девушка и, называя пенсионерку бабушкой, просила помочь ей.

 Поверив в реальность происходящего, женщина собрала имеющиеся у нее сбережения в размере 30 тысяч рублей и стала ждать курьера. В это время она решила на всякий случай позвонить дочери и выяснить, действительно ли внучка в беде. Родственница сообщила, что с ней всё в порядке. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

 Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется следствие.

 Сотрудники полиции в очередной раз напоминают гражданам о необходимости критично относиться к любой информации, поступающей по телефону. При возникновении подобных ситуаций лучше сбросить подозрительный звонок, перезвонить своим близким по известным номерам телефонов и убедиться, что с ними все в порядке. Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам обманывать вас и ваших родственников!

01 январь 10:33 | : Происшествия

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