В Северодвинске задержан пособник аферистов, грабивших пенсионеров

Вечером 9 марта 2024 года в ОМВД России по городу Северодвинску обратилась 84-летняя женщина.

По словам заявительницы, утром ей на стационарный телефон позвонил неизвестный. Представившись сотрудником правоохранительных органов, он сообщил, что ее дочь попала в ДТП и сейчас находится в больнице. Для лечения срочно необходима крупная сумму денег, передать которую можно курьеру. Взволнованная пенсионерка собрала всю имевшуюся в доме наличность – 120 тысяч рублей и передала ее приехавшему молодому человеку.

Вечером пенсионерке позвонила дочь. Узнав, что никакого ДТП не было, потерпевшая обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был установлен и доставлен в отдел полиции 22-летний житель города Северодвинска.

По имеющейся информации, предложение о «легком заработке» подозреваемый увидел в одном из мессенджеров. Там же ему присылали адрес, откуда он должен был забрать денежные средства, и номера счетов, на которые их перечислить. За работу он получил вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

Внимание! Сотрудники полиции рекомендуют гражданам критично относиться к предложениям о работе курьером в случаях, когда требуется забрать деньги у определенного человека и перевести их на сторонний счет. Выполнив указанные действия, вы становитесь соучастником преступления.