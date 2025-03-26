В Новодвинске "шестерка" мошенников забрал у 82-летней женщины деньги

В межмуниципальный отдел МВД России «Новодвинский» с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве обратилась пожилая жительница города Новодвинска. Она рассказала, что в летнее время живет на даче в одном из садовых товариществ. Несколько часов назад ей на мобильный телефон позвонила неизвестная. Представившись дочерью потерпевшей, она сообщила, что переходя дорогу в неположенном месте, стала виновницей ДТП, в котором пострадала девушка-водитель. Для оплаты ее лечения срочно необходимы денежные средства.

Слова собеседницы подтвердил присоединившийся к разговору «сотрудник правоохранительных органов». Следуя его инструкции, пенсионерка собрала сумку, в которую положила вещи первой необходимости, хранившиеся на даче 65 тысяч рублей, после чего передала их приехавшему таксисту. После она рассказала о произошедшем соседке, которая и объяснила пожилой женщине, что ее обманули, и посоветовала обратиться в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Новодвинский» установили сначала водителя такси, а затем и молодого человека, которому он передал сумку.

По имеющейся информации, 18-летний житель города Архангельска – студент одного из техникумов разместил в сети Интернет информацию о поиске подработки. Спустя некоторое время в мессенджере ему позвонил неизвестный и предложил работу курьером. В ходе переписки незнакомец сообщил, что архангелогородцу нужно будет забрать сумку у водителя такси, а лежащие в ней денежные средства перевести на присланные ему номера счетов, что тот и сделал. За работу студент получил вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

У сотрудником полиции есть основание полагать, что молодой человек также может быть причастен к ряду аналогичных преступлений.

Стражи порядка рекомендуют гражданам критично относиться к предложениям о работе курьером в случаях, когда требуется забрать деньги у определенного человека и перевести их на сторонний счет. Выполнив указанные действия, вы становитесь соучастником преступления.

Сотрудники полиции также обращаются к жителям региона с просьбой объяснить пожилым родственникам, как действуют мошенники. В подобной ситуации главное правило – прервать разговор и позвонить родным людям, о которых идет речь, чтобы убедиться – с ними все в порядке.