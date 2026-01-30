Северодвинец украл деньги с банковской карты

В дежурную часть Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте поступило заявление от 46-летнего жителя Сыктывкара по факту хищения у него банковской карты, со счета которой было списано около 33 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции выявлен мужчина, причастный к совершению кражи чужого имущества. Им оказался 50-летний житель города Северодвинска Архангельской области.

Установлено, что злоумышленник, находясь в комнате отдыха, расположенной на железнодорожном вокзале станции Архангельск, увидев спящего мужчину, и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, достал из кармана его куртки банковскую карту и присвоил ее себе. А впоследствии совершил покупки, воспользовавшись функцией бесконтактной оплаты.

Следствием Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


23 март 15:22 | : Происшествия

