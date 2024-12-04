Нашел карту - отнеси в полицию. История одного архангельского преступления

Накануне в УМВД России по г. Архангельску обратился мужчина. По словам заявителя, его ребенок потерял банковскую карту, с которой произошло списание денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 23-летний архангелогородец.

По имеющейся информации, злоумышленник нашел карту на улице. С ее помощью путем бесконтактной оплаты он совершил покупки в нескольких магазинах города.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража с банковского счета). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Полицейские напоминают, если вы нашли банковскую карту, то ни в коем случае не пытайтесь ей воспользоваться. Оплатив покупки чужой картой, вы совершаете хищение денежных средств, что является уголовно наказуемым деянием. Отнесите находку в ближайший отдел полиции или отделение банка.

(фото с https://gubdaily.ru)