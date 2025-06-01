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Архангелогородец опозорил малую родину в аэропорьу "Пулково"

В дежурную часть транспортной полиции обратился пассажир рейса «Санкт-Петербург – Калининград» с заявлением о пропаже принадлежащих ему беспроводных наушников. Мужчина забыл их при прохождении предполетного досмотра в централизованном пассажирском терминале аэропорта Пулково. Сумма ущерба составила более 17 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками транспортной полиции установлен злоумышленник, причастный к пропаже имущества потерпевшего. Им оказался 48-летний уроженец г. Архангельск.

Установлено, что забытые наушники мужчина заприметил на скамейке. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он присвоил их себе и улетел в родные края.

По прибытии в аэропорт г. Архангельска он был задержан и доставлен в отдел полиции, где в ходе досмотра у него обнаружены похищенные им ранее брендовые наушники.

В настоящее время отделением дознания линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».  Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. 

Похищенное изъято и в ближайшее время будет передано владельцу.

Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

 

23 июль 10:09 | : Происшествия

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