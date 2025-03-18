Архангелогородка делала маленький гешефт на чужих банковских картах

Сообщение о преступлении поступило в полицию в марте этого года. По словам 36-летнего потерпевшего, у него пропала банковская карта, с которой впоследствии было снято более 16 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления может быть причастна 29-летняя местная жительница. Подозреваемая была задержана. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего. По имеющимся данным, мужчина случайно выронил из кармана банковскую карту, садясь в такси возле своего дома. Подозреваемая, проходя мимо, обнаружила пропажу и в течение дня с помощью карты путем бесконтактной оплаты совершила покупки в нескольких магазинах города.

По данным оперативников, женщина подозревается в совершении аналогичной кражи денежных средств с банковской карты. Заявление о преступлении поступило в полицию еще в январе.

По фактам краж с банковских счетов возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.

Полицейские напоминают, если вы нашли банковскую карту, то ни в коем случае не пытайтесь ей воспользоваться. Оплатив покупки чужой картой, вы совершаете хищение денежных средств, что является уголовно наказуемым деянием. Отнесите находку в ближайший отдел полиции или отделение банка.