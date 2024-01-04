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В Архангельске задержан гражданин, пугавший город терроризмом

В дежурную часть транспортной полиции поступила информация о том, что на объекте транспортной инфраструктуры Архангельска находится предмет, представляющий опасность.

 В результате проведённых проверочных мероприятий сотрудниками транспортной полиции предметов, способных нанести вред жизни и здоровью граждан, обнаружено не было.

Сотрудниками транспортной полиции по горячим следам установлена личность подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Следственным отделом Архангельского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время в отношении фигуранта избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

 

06 март 15:17 | : Происшествия

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