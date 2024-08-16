Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пенсионерка из Няндомы прихватила в поезде чужой смартфон и это оказалось кражей

К сотрудникам транспортной полиции обратилась проводница поезда «Архангельск-Котлас» с сообщением о том, что во время поездки организованной группы детей у одного из ребенка пропал телефон. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками установлено лицо, причастное к тайному хищению чужого имущества. Ею оказалась 60-летняя жительница города Няндома Архангельской области.

Выяснено, что в ночное время, находясь в пассажирском составе, злоумышленница увидела на полу смартфон. Первоначально женщина положила его на соседний столик, но после, убедившись, что за ее действиями  никто не наблюдает и телефон никто не забирает, решила присвоить его себе.

Спустя некоторое время она вышла на железнодорожной станции Костылево и планировала использовать мобильный телефон для личных нужд. Однако через несколько дней она была выявлена сотрудниками транспортной полиции в момент, когда возвращалась из гостей к себе домой на поезде.

Общая сумма ущерба потерпевшей стороне составила 25 тыс. рублей.

Следствием Котласского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

10 сентябрь 13:21 | : Происшествия

Главные новости


Если что-то кое-где у вас порой. Депутаты АрхГорДумы за неделю
А был ли юбилей? Сомнения архангелогородца Михаила

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (111)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20