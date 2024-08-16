Пенсионерка из Няндомы прихватила в поезде чужой смартфон и это оказалось кражей

К сотрудникам транспортной полиции обратилась проводница поезда «Архангельск-Котлас» с сообщением о том, что во время поездки организованной группы детей у одного из ребенка пропал телефон.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками установлено лицо, причастное к тайному хищению чужого имущества. Ею оказалась 60-летняя жительница города Няндома Архангельской области.

Выяснено, что в ночное время, находясь в пассажирском составе, злоумышленница увидела на полу смартфон. Первоначально женщина положила его на соседний столик, но после, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает и телефон никто не забирает, решила присвоить его себе.

Спустя некоторое время она вышла на железнодорожной станции Костылево и планировала использовать мобильный телефон для личных нужд. Однако через несколько дней она была выявлена сотрудниками транспортной полиции в момент, когда возвращалась из гостей к себе домой на поезде.

Общая сумма ущерба потерпевшей стороне составила 25 тыс. рублей.

Следствием Котласского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.