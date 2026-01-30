Юные архангелогородцы покусились на чужое авто

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей города Архангельска в возрасте 15, 16 и 21 года в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 13 декабря 2025 года в городе Архангельске трое обвиняемых договорились взять втайне ключи от автомобиля родственников одного из них, покататься на автомобиле, и вернуть его на место стоянки до возвращения с работы владельца автомобиля, чтоб их действия остались незамеченными. После чего один из обвиняемых, несмотря на запрет родственников, взял ключи от автомобиля, обвиняемые угнали машину, на которой катались по улицам областного центра.

Благодаря бдительности граждан, заметивших несовершеннолетнего за рулем, об угоне стало известно правоохранительным органам.

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину, раскаялись в содеянном. 

         Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото с https://www.ap22.ru)

23 март 09:04 | : Происшествия

