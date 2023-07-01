Юные северодвинцы, гуляя по городу, прихватили чужой байк

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двух жителей города Северодвинска в возрасте 14 и 16 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что 28 июня 2023 года обвиняемые, желая покататься на мотоцикле, расположенном у дома по улице Карла Маркса в городе Северодвинске, откатили транспортное средство в безлюдное место и завели его двигатель, сомкнув провода зажигания, после чего катались на мотоцикле по улицам города.

В ходе допроса подследственные признали свою вину и пояснили следователю, что на неохраняемой стоянке увидели мотоцикл, решили его угнать и катались на нем, пока не заглох двигатель.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.