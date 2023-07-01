Подростки из Плесецкого оруга угнали отечественное авто и въехали в забор

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении четырех жителей поселка Савинский в возрасте от 14 до 16 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в ночь на 28 июля 2023 года в поселке Савинский несовершеннолетние обвиняемые через незапертую водительскую дверь проникли в салон автомобиля «ВАЗ-2101» и совершили его угон, запустив двигатель транспортного средства и по очереди управляя им на улицах поселка, допустив наезд на забор палисадника. Затем на угнанном автомобиле они уехали в соседнюю деревню, где на следующий день транспортное средство с небольшими механическими повреждениями было обнаружено владельцем.

В ходе допроса обвиняемые пояснили следователю, что прокатились на угнанном автомобиле, наехали на ограду, после чего машину оставили в лесном массиве.

В отношении 15-летнего подростка, который ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов, судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.