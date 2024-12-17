Юные архангелогородцы идут под суд за угон "Газели" и прочие "шалости"

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению двоих жителей областного центра в возрасте 14 и 17 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Один из них также обвиняется по ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

Следствием установлено, что 21 июня 2024 года ночью обвиняемые через незапертую входную дверь проникли в салон автомобиля «ГАЗ-2705», припаркованного у жилого дома на улице Е.Пугачева в городе Архангельске, и при помощи оставленного в замке зажигания ключа запустили двигатель автомобиля. В процессе поездки обвиняемые менялись местами и поочередно управляли автомобилем.

14-летний обвиняемый 26 августа 2024 года совершил хищение велосипеда стоимостью 10 тысяч рублей из подъезда дома по улице Каропогорская в годе Архангельске. С похищенным имуществом скрылся с места преступления, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допросов несовершеннолетние подследственные признали свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.