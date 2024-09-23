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Плесецкие подростки накатались на чужом авто на уголовку

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей Плесецкого района в возрасте 16 и 19 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в ночь на 12 июня 2024 года в поселке Североонежске один из обвиняемых воспользовался ключами от квартиры знакомого, в которой без разрешения взял ключи от автомобиля. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали машину, на которой катались по дорогам Плесецкого района. Владелец транспортного средства вернулся домой, не обнаружил под окнами припаркованный автомобиль и обратился в полицию. Прибывшие сотрудники полиции установили угонщиков, которые подъехали к дому, чтобы оставить на месте стоянки транспортное средство.

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину, раскаялись в содеянном. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением  направлено в суд для рассмотрения по существу.

(фото https://vk.com) 

 

17 октябрь 11:04 | : Происшествия

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