Плесецкие подростки накатались на чужом авто на уголовку

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению жителей Плесецкого района в возрасте 16 и 19 лет в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что в ночь на 12 июня 2024 года в поселке Североонежске один из обвиняемых воспользовался ключами от квартиры знакомого, в которой без разрешения взял ключи от автомобиля. Обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнали машину, на которой катались по дорогам Плесецкого района. Владелец транспортного средства вернулся домой, не обнаружил под окнами припаркованный автомобиль и обратился в полицию. Прибывшие сотрудники полиции установили угонщиков, которые подъехали к дому, чтобы оставить на месте стоянки транспортное средство.

В ходе допроса обвиняемые признали свою вину, раскаялись в содеянном.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.