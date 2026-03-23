В Архангельской области изверг-отец предстанет перед судом

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетнего сына, ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию).

Расследованием установлено, что с июня 2024 г. по ноябрь 2025 г. по месту проживания в Приморском муниципальном округе мужчина неоднократно применял насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своего 10-летнего сына, причиняя ему физическую боль и нравственные страдания.

Пытаясь добиться послушания от ребенка, страдающего сахарным диабетом, и сопровождая свои действия высказываниями оскорбительного характера, обвиняемый наносил ему побои, заламывал руки, совершал иные насильственные действия, а также высказывал угрозы убийством принадлежащих его бывшей супруге собак, к которым мальчик был очень привязан. 

Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал, сославшись на оговор со стороны ребенка и его бывшей супруги. В настоящее время мальчик проживает с матерью, ему оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Уголовное дело, расследованное в Приморском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу. 

23 март 08:46 | : Происшествия

