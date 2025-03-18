Папаша из Архангельской области превратил жизнь 7-летнего сына в кошмар

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).

Установлено, что с февраля 2023 г. по август 2024 г. по месту проживания в СНТ «Ягодник» и СНТ «Тайга», расположенных в Приморском муниципальном округе, мужчина неоднократно применял насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своего 7-летнего сына, использовал брючный ремень, причиняя ему физическую боль и нравственные страдания.

Наряду с этим, пытаясь добиться послушания от сына, опускал его головой вниз в сугроб, на длительное время запирал мальчика одного в бане, где оставлял без еды и света, вследствие чего ребенок испытывал чувство тревоги, страха, голода и незащищенности.

Вину в совершении преступлений обвиняемая не признал, сославшись на оговор со стороны ребенка. В настоящее время мальчик изъят из семьи и находится под опекой бабушки, ему оказана квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.



