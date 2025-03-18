Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Папаша из Архангельской области превратил жизнь 7-летнего сына в кошмар

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).

Установлено, что с февраля 2023 г. по август 2024 г. по месту проживания в СНТ «Ягодник» и СНТ «Тайга», расположенных в Приморском муниципальном округе, мужчина неоднократно применял насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своего 7-летнего сына, использовал брючный ремень, причиняя ему физическую боль и нравственные страдания.

Наряду с этим, пытаясь добиться послушания от сына, опускал его головой вниз в сугроб, на длительное время запирал мальчика одного в бане, где оставлял без еды и света, вследствие чего ребенок испытывал чувство тревоги, страха, голода и незащищенности. 

Вину в совершении преступлений обвиняемая не признал, сославшись на оговор со стороны ребенка. В настоящее время мальчик изъят из семьи и находится под опекой бабушки, ему оказана квалифицированная медицинская                                        и психологическая помощь.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.


06 май 08:59 | : Скандалы

Главные новости


Филарет из Сийской обители
Дела почетные и приятные. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (57)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20