Отец-садист из Архангельской области вылил суп на голову дочери

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетней дочери и ненадлежащее исполнение обязанностей по ее воспитанию).

Установлено, что с декабря 2023 г. по октябрь 2024 г. по месту жительства мужчина неоднократно применял насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своей 12-летней дочери, причиняя ей физическую боль и нравственные страдания.

Пытаясь добиться послушания от ребенка, обвиняемый неоднократно наносил ей побои, хватал за волосы, выливал суп из кастрюли на голову и поливал холодной водой из душа. Нанесение телесных повреждений сопровождалось многочисленными высказываниями оскорбительного характера.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. В настоящее время девочка проживает с матерью в другом регионе, ей оказана необходимая квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу