Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Отец-садист из Архангельской области вылил суп на голову дочери

Приморским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого по п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ (истязание несовершеннолетней дочери и ненадлежащее исполнение обязанностей по ее воспитанию).

Установлено, что с декабря 2023 г. по октябрь 2024 г. по месту жительства мужчина неоднократно применял насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своей 12-летней дочери, причиняя ей физическую боль и нравственные страдания. 

Пытаясь добиться послушания от ребенка, обвиняемый неоднократно наносил ей побои, хватал за волосы, выливал суп из кастрюли на голову и поливал холодной водой из душа. Нанесение телесных повреждений сопровождалось многочисленными высказываниями оскорбительного характера.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью,                                     в содеянном раскаялся. В настоящее время девочка проживает с матерью                   в другом регионе, ей оказана необходимая квалифицированная медицинская и психологическая помощь.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения              уголовное дело будет направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу

 

10 январь 08:57 | : Происшествия

Главные новости


Рождественское послание митрополита Корнилия
Сочельник – не время для обжорства

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2025 (56)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)



Деньги


все материалы
«    Январь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20