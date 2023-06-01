Отец-садист из Новодвинска отправляется на скамью подсудимых

Прокурором г. Новодвинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании несовершеннолетнего сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию (п. «г» ч. 2 ст. 117, ст. 156 УК РФ).

Установлено, что с марта по апрель 2023 г. по месту жительства и в одном из магазинов в г. Новодвинске мужчина неоднократно применял насилие в качестве меры воспитательного воздействия в отношении своего 11-летнего сына, причиняя ему физическую боль и нравственные страдания.

Пытаясь добиться послушания от ребенка, мужчина неоднократно наносил побои сыну и в одном случае использовал брючный ремень в качестве предмета преступления. Нанесение телесных повреждений сопровождалось многочисленными высказываниями оскорбительного характера.

Вину в совершении преступлений обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. В настоящее время ребенок изъят из семьи и находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело, возбужденное на основании материалов прокурорской проверки, будет направлено в Новодвинский городской суд для рассмотрения по существу.